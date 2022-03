Bruxelles: la circulation sur la ligne 5 du métro toujours à l’arrêt, reprise jeudi matin

A Bruxelles, la circulation sur la ligne 5 du métro est encore interrompue mercredi matin, a indiqué la Stib. Une rame de métro avait heurté le quai de la station Pétillon lundi, provoquant l’arrêt de la ligne. Les travaux de dépannage sont toujours en cours. La reprise est pour l’instant prévue pour jeudi matin.

La Stib a mis en place une navette de métro entre les stations Herrmann-Debroux et Delta. Une navette de bus est également disponible entre les stations Delta et Mérode et dessert les arrêts Hankar, Pétillon et Thieffry.