L’émotion de Roman Yaremchuk en Ligue des champions: «Mon peuple se bat en Ukraine, moi je dois me battre sur le terrain» (vidéo)

L’attaquant ukrainien a participé à la qualification de Benfica pour les quarts de finale de la Ligue des champions et fait de son mieux dans une situation difficile qu’il vit personnellement.

Benfica a surpris l’Ajax en 8es de finale de la Ligue des champions ce mardi en s’imposant 0-1à Amsterdam. Pour Roman Yaremchuk, cette qualification pour les quarts est belle, mais l’Ukrainien a toujours en tête la guerre qui ravage son pays depuis une vingtaine de jours.

« Je suis professionnel. Je dois me battre ici », a réagi Yaremchuk au micro de BT Sport à l’issue de la rencontre. « Mes amis se battent en Ukraine, mon peuple se bat en Ukraine. Je ne peux pas me battre là-bas, mais je dois me battre sur le terrain. »