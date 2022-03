Daniil Medvedev pourrait être privé de Wimbledon s’il ne prend pas position contre Vladimir Poutine

Verra-t-on Daniil Medvedev sur le gazon de Wimbledon entre le 27 juin et le 10 juillet ? Rien n’est moins sûr depuis ce mardi et une petite phrase venue du gouvernement britannique.

Sur le circuit ATP et WTA, les drapeaux russe et aussi bélarusse ont déjà disparu, ces joueurs et joueuses évoluant désormais sous bannière neutre. Mais Huddleston veut aller un cran plus loin. « Je pense que nous avons besoin d’avoir l’assurance qu’ils ne sont pas des partisans de Vladimir Poutine et nous réfléchissons aux exigences dont nous pourrions avoir besoin pour essayer d’obtenir des assurances dans ce sens ».

Le ministre a ajouté que des discussions sont en cours avec les organisateurs de Wimbledon.