Le bonus lié aux résultats moins fréquent, surtout pour les ouvriers

Le bonus CCT90, qui existe depuis 2008, permet aux employeurs de récompenser leurs travailleurs indépendamment de la norme salariale.

Il est plus populaire du côté des sociétés de plus de 20 travailleurs, qui sont 17% à l'accorder. En dessous de ce chiffre, le taux tombe à 4% alors qu'il est de 32% chez les entreprises de plus de 100 salariés et de 47% chez les plus de 500.