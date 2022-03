Remis de sa bronchite, Jasper Philipsen devrait prendre le départ de Milan-Sanremo

Jasper Philipsen est remis de sa bronchite et des séquelles de sa chute de la semaine dernière à Paris-Nice et devrait donc prendre le départ de Milan-Sanremo, le premier Monument de la saison, samedi, a annoncé son équipe Alpecin-Fenix.

Philpsen, 24 ans, avait bien débuté sa saison avec deux victoires d’étape sur le Tour des Emirats arabes unis avant de connaître un Paris-Nice plus compliqué. En plus d’une blessure à la hanche après une chute dans la 2e étape, le sprinteur a contracté une bronchite et a dû abandonner avant la 6e étape. Remis de sa blessure et de sa maladie, il devrait être au départ de la Primavera samedi.