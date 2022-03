«Lady Sima» danse: «Je suis libre!»

Dans un quartier aux abords de Kaboul, au bout d’une allée criblée de nids-de-poule, est niché le sanctuaire d’Atiq et de quatre autres jeunes hommes qui s’identifient tous comme membres de la communauté homosexuelle ou transgenre. « Bienvenue chez Lady Sima ! », lance Atiq, qui se voudrait femme et préfère qu’on l’appelle par son nom de scène. Avant l’accession des talibans au pouvoir, le trentenaire dansait, grimé en femme, lors de fêtes organisées par des édiles provinciaux. « Il était très prisé et en avait fait son métier ! », abonde l’un de ses amis, lui-même créateur de vêtements courus du Tout-Kaboul, et qui conserve dans son téléphone des photographies de ses soirées arrosées avec des chanteuses et actrices connues.