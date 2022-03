Gaz: la Norvège prend des mesures pour maintenir sa production au maximum

Le ministère norvégien du Pétrole et de l'Énergie a accepté que les licences de production sur trois gisements en mer - Oseberg, Troll et Heidrun - soient modifiées pour privilégier la production de gaz sur celle de pétrole.

La Norvège couvre entre 20 et 25% des besoins de gaz de l'Union européenne et du Royaume-Uni contre entre 45 et 50% pour le gaz russe.

En réaction à l'invasion de l'Ukraine lancée le 24 février par le président Vladimir Poutine, l'UE cherche à réduire de deux tiers ses importations de gaz russe.

Les exportations norvégiennes de gaz sont toutefois contraintes par des capacités de production qui tournent déjà à plein régime et par le système de distribution via gazoducs.

L'unique unité norvégienne de liquéfaction du gaz (GNL), qui permet de livrer du gaz par bateau sous forme liquide, a été endommagée par un incendie en septembre 2020. Située à Hammerfest, dans le nord du pays, elle devrait être remise en service à la mi-mai, selon son exploitant, le géant énergétique Equinor, ce qui permettra alors d'accroître les volumes.

D'après Equinor, l'ajustement des permis de production permettra au champ Oseberg d'exporter environ 1 milliard de m3 supplémentaires d'ici au 30 septembre - date à laquelle auront lieu des travaux de maintenance - et au gisement Heidrun d'augmenter ses livraisons de 0,4 million m3 sur l'ensemble de 2022.

Le groupe souligne que "1,4 milliard de m3 de gaz couvrent les besoins d'environ 1,4 million de foyers européens pendant un an".

Le champ Troll a quant à lui été autorisé à augmenter sa production de jusqu'à 1 milliard m3 en cas de baisse de régime d'autres gisements de la même région.