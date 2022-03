Roberto Martinez ne fera «aucune exception» dans sa sélection: pas de Romelu Lukaku ni d’Eden Hazard avec les Diables rouges

Roberto Martinez dévoilera ce vendredi sa sélection pour les amicaux des Diables rouges face à l’Irlande (26 mars) et le Burkina Faso (trois jours plus tard, le 29). Le groupe convoqué sera particulièrement inexpérimenté puisque le sélectionneur national ne comptera que sur les joueurs avec moins de 50 sélections. Quid cependant des Diables titulaires et en quête de temps de jeu, à l’image d’Eden Hazard et de Romelu Lukaku ? Martinez a déjà tranché à ce sujet.

« Je ne ferai aucune exception », a-t-il déclaré à nos confrères du Nieuwsblad. « Parce qu’alors il n’y a pas d’intérêt à adopter une approche différente, alors c’est mieux de ne pas le faire. Nous avons déjà prévu depuis longtemps de ne convoquer que les joueurs ayant moins de 50 sélections. Donc je ne vais pas changer ça maintenant. »