Le réassureur Munich Re se retire de Russie

"Les contrats existants en Russie et au Bélarus ne seront pas renouvelés", a indiqué sur son site internet l'entreprise basée à Munich. Il en ira de même pour les investissements du réassureur dans ces pays.

Des exceptions seront faites si la fin des contrats "affectaient négativement des personnes ou entreprises dignes de protection" et si cela est possible dans le respect du régime de sanctions décrétées par les Occidentaux à l'encontre de la Russie et du Bélarus