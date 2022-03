Brabant wallon: un appartement neuf à 364.500 (photos)

Chaque semaine, nous épinglons un bien qui figure parmi nos annonces et l’analysons pour vous donner un aperçu du marché de l’immobilier. Focus cette semaine sur un bien agrémenté d’une terrasse et d’un jardin.

Cette résidence baptisée « Bellecour » proposera à terme 98 appartements neufs en plein centre de Braine-l’Alleud. Ceux-ci comportent 1 à 3 chambres et sont répartis au sein de trois bâtiments formant un îlot. Outre sa proximité des facilités, le projet se distingue par la présence d’espaces extérieurs privatifs dans chaque logement, d’équipements multiples (local vélo, fibre optique…) ou encore de finitions de qualité. Focus sur un appartement de deux chambres agrémenté à la fois d’une terrasse et d’un jardin.

Situation

Ce projet neuf baptisé Bellecour prend place au cœur de Braine-l’Alleud. Les trois bâtiments qui le composent formeront un îlot au cœur duquel on retrouvera des espaces privatifs, ainsi qu’une petite place animée par des commerces. Les immeubles sont entourés de nombreux autres magasins et facilités accessibles en maximum 5 à 10 minutes à pied. Il faut à peine 5 minutes de marche pour atteindre la gare de Braine-l’Alleud, desservie par des bus et par des lignes de train menant rapidement vers Bruxelles. On trouve aussi à proximité immédiate des écoles, des services de santé, des activités sportives et culturelles, etc. L’endroit est également bien situé pour les trajets en voiture, avec un accès en 5 minutes au ring de Bruxelles.

Etat général

L’appartement sera strictement neuf et la livraison du projet est prévue au deuxième trimestre 2023. Les trois bâtiments qui le composent seront notamment équipés de toitures végétalisées, de chaudières collectives au gaz, de façades en pierre naturelle, de locaux vélos ou encore de citernes d’eau de pluie. Au niveau des appartements, on peut entre autres noter la présence d’un système de ventilation double flux, d’une porte d’entrée blindée ou de la fibre optique. Les finitions prévoient également des parquets en chêne semi-massif dans les chambres et le séjour, ou encore des cuisines ultra-équipées. Le budget alloué pour celles-ci varie en fonction de la superficie des appartements et de l’implantation de la cuisine.

Disposition

Cet appartement situé au premier étage est traversant et dispose d’une terrasse côté rue et d’un jardin privatif à l’arrière. Les deux chambres sont orientées vers ce jardin et se partagent un hall commun qui donne aussi accès à la salle de bain. Le séjour, avec sa cuisine ouverte, est quant à lui aménagé sur l’avant du bâtiment et est donc prolongé par la terrasse, sur laquelle s’ouvrent de grandes baies vitrées. L’appartement comporte aussi un hall d’entrée qui dessert toutes les pièces, parmi lesquelles on retrouve en plus un WC et un local technique/buanderie. Les espaces extérieurs sont généreux puisque la terrasse atteint une superficie de 26 m2 et le jardin, 34 m2. La cave et le parking qui complètent l’appartement sont situés au sous-sol.

Prix

Cet appartement de deux chambres est affiché au prix de 364.500 euros hors frais, auquel il faut ajouter les suppléments obligatoires pour le parking et la cave. D’autres appartements de 1 à 3 chambres sont disponibles au sein du même projet pour des tarifs à partir de 265.000 euros. La vente du terrain est soumise aux droits d’enregistrements et les constructions tombent sous le régime de la TVA, qui peut être réduite à 6 % sous conditions.

Adresse : Braine-l’Alleud

Surface habitable : 104 m2

Chambres : 2

Salles d’eau : 1

WC : 1

Cave : oui, obligatoire en supplément à partir de 5.000 euros

Jardin : oui + terrasse

Etat : neuf

Garage : parking obligatoire en supplément à partir de 30.000 euros

PEB : B (prévisionnel)