Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 repasse franchement au-dessus des 4.000 points

Colruyt (36,24) et Elia (131,70) reperdaient 0,9% et 0,7% alors que GBL (93,16) progressait de 2,4%, Ackermans (168,30) et Sofina (360,20) de 1,9% et 1,1%.

AB InBev (53,78) remontait de 2,9% en compagnie de KBC (64,62) et Ageas (44,41) qui regagnaient 3,2% et 2,5%, Galapagos (55,91) regagnant de même 2,9% tandis que Solvay (93,04) et UCB (101,50) s'appréciaient de 1,9% et 1%.

Proximus (17,19) et Telenet (30,72) cédaient 0,6% et 0,1% alors qu'Orange Belgium (19,06) et Bpost (6,24) étaient par ailleurs positives de 1% et 2,2%.

ING (9,61) et KBC Ancora (40,74) bondissaient de 6% et 4,9%, AudioValley (2,64) et EVS (21,35) regagnant 6,4% et 4,9% tandis que des hausses de plus de 3% étaient enregistrées en Exmar (5,08), Agfa-Gevaert (3,32), Kinepolis (59,15) et Azelis (19,15) ainsi qu'en Intervest Offices (27,20), Montea (116,00), VGP (227,00) et Wereldhave Belgium (60,00).

D'Ieteren (124,20) et Bekaert (34,60) étaient également positives de 2,3% et 3%, Greenyard (8,08) et Lotus Bakeries (4.990,00) regagnant 2,3% chacune.

Bone Therapeutics (0,45) et Celyad (2,11) rebondissaient enfin de plus de 7%, Mithra (14,58) et DMS Imaging (0,17) de plus de 6%, Hyloris (16,80) de 5% et, Biocartis (1,99) de plus de 4% comme Acacia Pharma (1,20), Biotalys (7,00) et Advicenne (5,76).