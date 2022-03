Ronaldo et Messi à nouveau éliminés en 8es de la Ligue des champions: est-ce le début de la fin pour le duo?

Tous deux éliminés en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Messi et Ronaldo ne pèsent plus autant sur le monde du football. Est-ce la fin d’une époque légendaire ?

Toute bonne chose à une fin. S’ils nous ont souvent paru immortels, force est de constater que même Cristiano Ronaldo et Lionel Messi peuvent connaître un certain déclin, après 15 ans de règne sur le monde du football. Ce mardi soir, Manchester United a été éliminé en Ligue des champions face à L’Atletico Madrid, CR7 rejoint ainsi la Pulga au rang des éliminés. C’est la deuxième année consécutive qu’aucun des deux joueurs ne disputera les quarts.

L’année dernière, sous la vareuse du Barça, Messi avait affronté le Paris Saint-Germain d’un grand Kylian Mbappé. Si le natif de Rosario a marqué à l’aller comme au retour, il n’a pas pu éviter l’élimination du club blaugrana. Parallèlement, le Portugais affrontait Porto avec la Juventus. Battue à l’aller 2-1, la vieille dame s’impose au retour, mais encaisse à 2 reprises. La sanction est sans appel, les Italiens sont éliminés en huitième, un an après leur échec retentissant face à Lyon en 2020. Avec ce nouvel épisode mancunien, cela fait désormais trois années que Ronaldo n’a plus vu les quarts de finale, lui qui multiplie les records dans la compétition. Meilleur buteur avec 141 réalisations, et vainqueur à 5 reprises de la LDC entre 2008 et 2018, cette dernière semble se résigner à sa plus grande légende. Face aux Colchoneros, CR7 n’a tenté aucun tir, c’est la troisième fois que ça lui arrive dans sa carrière après le Panathinaïkos en 2003, et Barcelone en 2011.