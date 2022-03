«Je dirais même plus»: Comment j’ai appris à ne pas m’en faire…

Le meilleur film de Stanley Kubrick, Dr Folamour, était sous-titré « Comment j’ai appris à ne plus m’en faire et à aimer la bombe atomique ». Dans la dernière scène du film, l’un des pilotes d’un B-52 lancé vers la Russie chevauche, tel un cavalier de rodéo, la bombe atomique qu’il vient de lâcher sur l’URSS. Et tout s’achève dans une lueur aveuglante.

Comme quoi, on peut rire de tout (et jusqu’à la dernière minute).