Manifestation de fonctionnaires fédéraux à Bruxelles pour leur accord sectoriel

"Nous sommes conscients que la situation économique est difficile et qu'on enchaîne crise sur crise, mais on est arrivés à un seuil: on ne remplace qu'en dernier recours, les remplacements ne compensent même pas les départs...", a poursuivi la syndicaliste. "On nous a parlé il y a quelques mois d'une enveloppe de 310 millions d'euros pour financer plusieurs mesures, mais les informations qui nous parviennent maintenant sont de plus en plus pessimistes. Sans rattraper le saut d'index qu'on a eu il y a quelques années, on aurait pu avec cette enveloppe avoir une revalorisation barémique, une allocation de fin d'année allant jusqu'à approcher d'un 13e mois et des chèques-repas. On entend qu'il n'y aurait plus que de l'argent pour des chèques-repas à 6 euros, non plus à 8 euros. Ces chèques-repas figurent parmi nos revendications, mais ce sont pour nous la cerise sur le gâteau, et nous voulons le gâteau".