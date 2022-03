Brexit - Série de discussions commerciales entre Washington et Londres, qui espère un accord

Un premier rendez-vous est prévu à Baltimore, sur la côte est américaine, les 21 et 22 mars "et le second aura lieu au Royaume-Uni plus tard, au cours du printemps", a annoncé le gouvernement britannique dans un communiqué. "Ils formeront une plateforme pour des discussions ultérieures" entre les deux pays.

Les rencontres annoncées mercredi viseront à "approfondir les liens commerciaux et d'investissement", assure Londres. Les échanges entre les deux pays représentent aujourd'hui 200 milliards de livres (237 milliards d'euros) par an.

La ministre britannique du Commerce international Anne-Marie Trevelyan et la représentante américaine au Commerce (USTR) Katherine Tai participeront aux discussions, ainsi que "des ministres, hauts fonctionnaires, syndicats, entreprises et représentants de la société civile".

"Les États-Unis sont notre plus grand partenaire commercial" et ce nouveau dialogue est "une opportunité pour rendre le commerce transatlantique plus facile, plus rapide et plus rentable", a estimé Mme Trevelyan, citée dans le communiqué.

"Nous commençons une discussion ouverte et approfondie sur la manière dont nous pouvons faire progresser le commerce de façon plus intelligente et stratégique entre nos deux pays", a renchéri Katherine Tai.

Londres et Washington avaient résolu en juin un conflit commercial lié aux subventions accordées à Airbus et Boeing, ce qui avait permis la suspension de droits de douane punitifs frappant notamment le whisky écossais.

Les deux pays sont par ailleurs en négociations pour résoudre un contentieux sur l'acier et l'aluminium, qui s'était traduit en 2018 par des droits de douane réciproques.

Depuis le Brexit, le Royaume-Uni a notamment conclu un accord commercial avec l'UE mais aussi avec des pays européens non-membres de l'UE (Norvège, Islande, Liechtenstein) ou encore le Japon et Israël.