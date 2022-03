10 films à regarder pour la Saint-Patrick

Cette semaine, Cinenews vous a donc concocté un top ultra vert spécial saint Patrick. Ces derniers temps, l’industrie cinématographique irlandaise s’est vraiment démarquée. Grâce à son histoire et ses paysages magnifiques, l’Irlande attire de plus en plus les producteurs. De plus on y trouve des acteurs et des réalisateurs de talent.

Mettez de la chlorophylle dans votre Guinness et préparez-vous à fêter la Saint Patrick comme il se doit avec notre sélection de films !