Kana et Sardella, toujours assis entre deux chaises à Anderlecht

Revenus de nulle part, Marco Kana et Killian Sardella ont fait oublier l’absence de Hoedt contre l’Antwerp. Mais quel avenir pour ces deux produits de Neerpede, qui jouent de plus en plus rarement, et presque jamais à leur place de prédilection ?

Entre Marco Kana (19 ans et Killian Sardella (19), Vincent Kompany n’a finalement pas dû choisir, dimanche, contre l’Antwerp, pour remplacer Wesley Hoedt suspendu. Le premier a assuré durant un peu plus d’une mi-temps tandis que le second est très bien monté au jeu pour terminer le travail et contrer les derniers assauts anversois. Des risques ont été pris avec Kana, malade mais aussi blessé ces derniers temps et largement à court de rythme. Colassin, Debast voire Delcroix pourraient en témoigner, cela peut être lourd de conséquences. Mais tout s’est relativement bien terminé. Avec quelles perspectives d’avenir, toutefois, pour ces deux produits de Neerpede aux destins similaires et qui devront plus que probablement à nouveau s’effacer dimanche prochain à Gand compte tenu du retour de Hoedt ? Ainsi que dans les prochaines semaines, même si les blessures de leurs copains Delcroix et Debast pourraient leur offrir davantage d’opportunités.