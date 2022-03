Dans LéNA cette semaine: Simone Ashley, l’amante de «La chronique des Bridgerton» saison 2

La deuxième saison de la série « La chronique des Bridgerton », qui bat actuellement tous les records sur Netflix, débarque le 25 mars avec une nouvelle protagoniste : Simone Ashley. La jeune femme figure sur la liste des stars de demain établie par le magazine Hollywood Reporter, et on a jusqu’à présent pu la voir dans le film Pokémon : Détective Pikachu ou dans la série Sex Education. « Je tournais Sex Education lorsque la première saison a été diffusée, et partout où j’allais, les gens ne parlaient que de ça », s’exclame Simone Ashley avec enthousiasme. Les rencontres étaient-elles plus faciles à l’époque de la Régence qu’aujourd’hui ? « C’était peut-être plus magique. La seule option était de se rencontrer, ce que je trouve beaucoup plus excitant que n’importe quelle communication à distance. Ayant “fait l’expérience”, du moins sur le plateau, de l’amour au XIXe siècle, je reconnais que les rencontres de l’ère moderne présentent des avantages, mais je pense qu’il aurait été fascinant de tomber amoureux à une époque où les gens envoyaient encore des lettres d’amour. »

