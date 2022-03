Manchester United, ce club historique qui n’y arrive plus

Ferguson signe à Manchester United en novembre 1986. Sous son management, les Mancuniens vont connaître le succès pendant 27 ans, un règne impressionnant comme l’expriment les chiffres. Fergie dirigera l’équipe première à 808 reprises pour un bilan de 527 victoires, 167 nuls et 114 défaites. Véritable meneur d’hommes, il remportera 37 trophées dont 13 Premier League, 2 Ligue des champions, 5 FA Cup, 4 Coupe de la Ligue, 10 Community Shield. Après plus de deux décennies de succès, il prend sa retraite en 2013 en ajoutant un dernier titre de champion à son palmarès. Pour reprendre le flambeau, les dirigeants nomment David Moyes à la tête de l’équipe, un héritage difficile à assumer.

Qu’elle semble loin l’époque du grand Manchester United. Ce club si puissant qui faisait peur à toute l’Angleterre. Sous les ordres de Sir Alex Ferguson, United a tout gagné, devenant l’un des clubs les plus historiques du Vieux Continent. Depuis sa retraite en 2013, les Red Devils n’y arrivent plus. Analyse d’une longue pente descendante.

David Moyes, le début des problèmes

Si son aventure avec les Red Devils débute de la meilleure des manières en remportant la Community Shield en août face à Wigan, la suite de la saison, elle, s’avère délicate. 7e en Premier League, éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions, tout comme dans les différentes coupes nationales, Moyes est rapidement critiqué. Son style de jeu est fortement remis en cause, le 22 avril 2014, Manchester annonce son licenciement à cause de ses mauvais résultats. C’est le légendaire capitaine Ryan Giggs qui servira d’intérimaire jusqu’à la fin de saison.

Louis Van Gaal, beaucoup de dépenses, peu de résultats

Arrivé après la Coupe du Monde 2014, le tacticien néerlandais n’entame pas cette nouvelle aventure de la meilleure des manières. Éliminé en Coupe de la Ligue où United perd 4-0 contre Milton, une équipe de troisième division, le club termine le championnat au quatrième rang. Lors de sa deuxième saison, il apporte néanmoins une nouvelle FA Cup au palmarès de Manchester et terminera 5e en Premier League, un classement synonyme d’absence pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Avec des résultats mitigés malgré les 250 millions de livres dépensés, les dirigeants décident de se séparer de lui le 23 mai 2016, 1 an avant la fin de son contrat.

José Mourinho, les derniers trophées

Mai 2016, José Mourinho revient en Angleterre. Avec le Special One dans ses rangs, les Mancuniens espèrent revenir sur le devant de la scène. Un pari réussi, lors de sa première saison, le Portugais va décrocher trois titres : une Community Shield, une League Cup et une Europa League, cette dernière reste d’ailleurs aujourd’hui le dernier trophée remporté par le club, c’était en mai 2017. Des débuts encourageants qui ne suivront pas lors de la deuxième saison. Malgré une belle deuxième place au championnat derrière l’ennemi City, ils sont éliminés en huitièmes de finale de la Ligue des champions face à Séville, une défaite qui discréditera l’actuel entraîneur de l’AS Roma. Quelques mois plus tard, en décembre 2018, Mourinho est évincé en milieu de saison, faute de résultats.

Ole Gunnar Solskjaer, de supersub à entraîneur

D’abord désigné comme intérimaire pour remplacer le Special One, le Norvégien s’est vu confirmer au poste d’entraîneur à la suite de bons résultats. En éliminant le PSG en Ligue des Champions, suivi d’une série de 14 matches sans défaite, l’ancien joueur des Red Devils ne pouvait pas rêver mieux comme départ. Malheureusement, comme ses prédécesseurs, les saisons suivantes ne se passent pas comme prévu. Malgré une belle deuxième place au championnat la saison dernière, les Mancuniens perdent en finale de l’Europa League face à Villareal. Avec 450 millions d’euros investis sur le marché des transferts, les dirigeants en attendent plus. Avec un début de saison 2021-2022 plus que mitigé, les rumeurs d’un départ se font de plus en plus nombreuses. Mi-novembre dernier c’est officiel, Solskjaer est démis de ses fonctions.