Flambée des prix du carburant: que risque-t-on en interchangeant diesel et essence dans sa voiture?

Diesel, gasoil ou gazole, c’est pareil ! En fait le carburant « gazole » alimente un moteur dit « diesel » et dans le langage courant, ce deuxième nom est finalement plus utilisé pour nommer ce carburant. Le diesel est produit par la distillation du pétrole brut. Sa composition diffère de l’essence car le gazole est issu d’hydrocarbures plus lourds que ceux utilisés pour la fabrication de l’essence. Autre différence, le moteur diesel n’utilise pas d’étincelle mais la compression de l’air à très haute pression. C’est elle qui crée la chaleur au contact de laquelle les gouttes de gazole s’enflamment.

Et l’essence ?

Il est aussi produit par distillation du pétrole brut. Mais les hydrocarbures utilisés pour la fabrication de l’essence sont plus légers que ceux qui servent de base à l’élaboration du diesel. Et l’allumage est effectué grâce à une bougie déclenchant une étincelle qui enflamme le mélange essence-air. Les chiffres correspondant aux différentes essences – SP 95 ou SP 98 – équivalent à son indice d’octane. En gros, plus le taux d’octane est élevé, plus l’allumage est facile et moins on use le moteur.

Que se passe-t-il si je mets de l’essence à la place du diesel et inversement ?

On peut endommager le moteur, et notamment la pompe à injection. Le mieux est de rouler le moins possible et de réaliser une vidange rapidement avec l’aide d’un professionnel car le mélange essence-diesel présente de forts risques d’explosion.

Et le fioul alors ?

C’est un cousin du diesel. D’ailleurs, avant son interdiction comme carburant, en 2011, il était utilisé dans bon nombre de véhicules agricoles ou de chantier. La seule différence notable entre le fioul domestique et le gazole est son taux de cétane, qui est moins élevé que celui du diesel. Il est donc théoriquement possible de « rouler au rouge », comme on dit, c’est-à-dire au fioul domestique, qui est moins cher. Sauf que sa couleur rouge est facilement reconnaissable et que l’on peut être contrôlé par la gendarmerie ou les douanes.