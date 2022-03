Japon: séisme de magnitude 7,3, alerte au tsunami à Fukushima

Onze ans après le tremblement de terre et le tsunami qui ont frappé la centrale nucléaire de Fukushima, un nouveau séisme touche la côte japonaise au même endroit.

Un séisme de magnitude 7,3 sur l’échelle de Richter a été signalé à Fukushima au Japon. Une alerte au tsunami a également été signalée. Le Japon enregistre régulièrement des secousses sismiques. Il y a quelques jours à peine, le Japon commémorait les 11 ans du séisme qui frappait Fukushima.

Selon le service météorologique japonais, les préfectures de Fukushima et de Miyagi sont en alerte tsunami. A l’heure actuelle, on ne sait pas si la centrale nucléaire de Fukushima a subi des dommages. De fortes et longues secousses ont été ressenties jusqu’à Tokyo. Deux millions de foyers privés d’électricité après le séisme, estime les compagnies d’électricité.