Les plans des Gantois pour poursuivre leur route en Conference League

La Gantoise joue jeudi soir (21h00) sa qualification pour les quarts de finale de la Conference League avec la réception du PAOK Salonique à la Ghelamco Arena. Battus 1-0 en Grèce jeudi dernier, les Buffalos seront dans l’obligation de s’imposer avec au moins deux buts d’écart.

« Nous jouons depuis des mois avec le couteau sous la gorge. J’ai donc confiance en mon groupe pour y faire face », a confié Hein Vanhaezebrouck, l’entraîneur gantois, mercredi en conférence de presse. « Un 0-0 aurait été plus logique au match aller. Nous prenons un but évitable et nous avons eu une occasion pour marquer avant. Offensivement, nous n’avions pas apporté assez mais c’est la responsabilité de toute l’équipe. Je m’attends à plus de force offensive demain (jeudi, ndlr). »