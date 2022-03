Sortie du nucléaire - "Confirmer le CRM pour assurer l'approvisionnement dans le contexte de crise énergétique"

"La guerre en Ukraine et l'indisponibilité partielle actuelle du parc nucléaire français démontrent que disposer de suffisamment de production locale et pilotable pour garantir la sécurité d'approvisionnement est plus critique que jamais", souligne la Febeg, qui réclame de la clarté.

Pour la fédération, même en cas de prolongation de deux unités nucléaires (GW), il faudrait à minima trois grandes centrales gaz (équivalent à environ 2,5 GW de capacité) pour assurer la sécurité d'approvisionnement dès 2025.