La rhinopharyngite fait son grand retour

Le covid lui avait volé la vedette au plus fort de la pandémie, mais la rhinopharyngite saisonnière réapparaît en force au sein de la population.

La pandémie de coronavirus nous les avait presque fait oublier, les virus hivernaux sont pourtant de retour. En ce mois de mars, c’est la rhinopharyngite saisonnière qui circule à nouveau allègrement au sein de la population. On ne compte plus les « J’ai pris froid » qui ont réintégré les conversations. Il n’y a pourtant rien d’étonnant à ce que ce bon vieux rhume revienne sur le devant de la scène. « Classiquement, depuis des années, mars est le mois des infections virales respiratoires tels que la rhinopharyngite. Les rhinovirus ont été évincés par le covid pendant la pandémie, au même titre que d’autres virus hivernaux. Mais avec le retour à la vie normal et la tombée des masques, il est tout à fait logique qu’ils soient à nouveau au rendez-vous cette saison », explique le Dr Thomas Orban, médecin généraliste.