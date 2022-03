Diables rouges: voici à quoi pourrait ressembler l’équipe type des moins de 50 caps

Avec la décision de Roberto Martinez de ne pas sélectionner les joueurs à plus de 50 apparitions sous le maillot des Diables, à quoi pourrait ressembler le onze de base pour nos prochains matchs ? Débuts de réponse.

Pour cette trêve internationale, la Belgique affrontera dans un premier temps l’Irlande le 26 mars, suivi du Burkina Faso trois jours plus tard. Comme il l’a évoqué en novembre dernier, Roberto Martinez ne tiendra pas compte des joueurs possédant plus de 50 caps. Oublions donc les Hazard, De Bruyne, Courtois et compagnie, mais qui sera aligné par l’entraîneur fédéral ? En tenant compte du système de jeu, le 3-4-3, voici à quoi pourrait ressembler le onze titulaire.

Gardien

Au goal, on devrait retrouver Simon Mignolet. Avec 31 caps, le gardien brugeois est parfaitement désigné pour remplacer Thibaut Courtois, mais il faudra aussi compter sur Koen Casteels (3 caps) et Matz Sels (1cap), tout comme Hendrik Van Crombrruge (1 cap) et Thomas Kaminski (0 cap)