Aider et accueillir les enfants cancéreux en provenance d’Ukraine

A.E.C., Kinderkankerfonds, Sun Child, Tuki et KickCancer, cinq organisations actives contre le cancer pédiatrique en Belgique, unissent leurs forces et lancent un appel à dons pour venir en aide aux enfants ukrainiens en attente de soins urgents.

En fonction des places disponibles dans les services d’oncologie pédiatrique belges, la Belgique s’attend à accueillir environ 30 enfants ukrainiens en attente de soins urgents ainsi que leur famille. Coordonnée au niveau européen, leur arrivée en Belgique est attendue assez rapidement au vu de la situation en Pologne, par laquelle les enfants sont évacués, de plus en plus intenable en raison du grand nombre d’enfants malades réfugiés sur place. Pour mettre en place cette évacuation et l’aide médicale adéquate, cinq organisations partenaires actives dans la lutte contre les cancers pédiatriques en Belgique unissent leurs forces. Elles lancent un appel aux dons de 400.000 euros pour faciliter cet accueil, mais aussi à des prêts gratuits de logements ou à des locations à des tarifs préférentiels pour pouvoir loger les familles à proximité des services d’oncologie pédiatrique. L’initiative a pu être montée rapidement grâce à la Fondation Roi Baudouin qui apporte sa collaboration au projet. Les dons (déductibles fiscalement à partir de 40 euros) peuvent être faits en ligne via ce formulaire ou par virement bancaire (Fondation Roi Baudouin-KickCancer Ukraine BE10 0000 0000 0404, avec la communication 623/3701/40086).