Les lunettes intelligentes de Facebook débarquent en Belgique

Au premier coup d’œil, rien ne vient vraiment différencier cette paire de Ray-Ban Stories d’une paire de lunettes traditionnelles. Elles ne sont pas plus grosses, à peine plus lourdes et profitent du look iconique des lunettes de la marque. Et c’est sans doute le plus impressionnant puisqu’elles sont un petit bijou de technologie.

Ces Ray-Ban embarquent en effet deux capteurs photo/vidéo sur la face avant des montures, deux haut-parleurs sur les branches et trois micros.