Milan-Turin: Mark Cavendish s’impose au sprint, la 159e victoire de sa carrière

Mark Cavendish (Quick Step Alpha Vynil) a remporté au sprint Milan-Turin (1.Pro), la plus vieille classique italienne au calendrier, disputée mercredi sur 199km entre Magenta et Rivoli.

Cavendish, 36 ans, ajoute un 159e succès en carrière après une victoire d’étape au Tour d’Oman et une autre au Tour des Emirats arabes unis le mois dernier.

Trois hommes ont composé l’échappée du jour avec le Portugais Daniel Viegas (Eolo-Kometa), l’Italien Martin Marcellusi (Bardiani-CSF-Faizanè) et le ColombienJuan Diego Alba (Drone Hopper-Androni Giocattoli). Le trio n’aura pas compté plus de 3 minutes d’une avance gérée par le peloton et sera repris à 15 bornes du but.

L’Irlandais Ben Healy a bien tenté sa chance en baroudeur, mais le jeune coureur d’EF Education-EasyPost, 21 ans, n’aura pu empêché une arrivée au sprint dans la grande banlieue de Turin.