Un VAR, un AVAR et un opérateur

Trois personnes gèrent le VAR, mais quel est leur rôle à chacun ? Il y a tout d’abord le VAR, à proprement parler, qui est en charge d’analyser les situations. C’est le poste occupé, lors du match entre OHL et l’Union -que nous avons suivi avec l’équipe VAR –, par Jasper Vergoote. Il a sa disposition deux écrans : un avec le live, et un autre, appelé le quad, qui reprend différents angles. Il y a trois secondes de décalage entre le live et le quad, ce qui permet de déjà faire un tri dans les situations à analyser.

Il y a ensuite l’AVAR, qui est l’assistant du VAR. Il a deux tâches en particulier : premièrement, il garde un œil sur le live quand il y a une situation d’analyse. Par exemple, quand on a un possible penalty que l’arbitre n’a pas sifflé et que le VAR commence à analyser mais que l’action continue, l’AVAR reste sur le live pour ne rien louper. Ensuite, c’est un peu plus administratif avec le décompte des arrêts de jeu, notification des avertissements, etc.