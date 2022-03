La formation dure entre 12 et 18 mois

Être arbitre VAR ne s’improvise pas, et la formation d’arbitre de terrain n’est pas suffisante pour appréhender au mieux cette fonction. Il faut donc former les arbitres à ce nouveau rôle, et c’est quelque chose qui prend du temps, selon un protocole bien établi. On débute avec un nombre d’heures minimal de formation théorique, puis place à de la formation pratique sur simulateur avec une augmentation de la complexité des situations. « Ensuite, on passe sur des matches offline. On regarde le match et on travaille pendant 1h30, ce qui permet de bosser la concentration, mais sans intervention sur le terrain », poursuit Frédy Fautrel. « Ensuite, on passe en live avec des petites situations faites sur le terrain, où on peut intervenir. Enfin, on fait au minimum trois matches en live avec échanges avec l’arbitre. Il y a tout un process pour passer d’arbitre à VAR. Il faut compter entre 12 et 18 mois. Puis c’est l’expérience qui forge le talent. »