Vergoote: «J’apprends aussi en regardant les collègues»

Jasper Vergoote, en tant qu’arbitre du VAR, comment réagissez-vous aux critiques ?

Nous restons des humains, l’erreur est possible. On travaille pour s’améliorer, mais cela arrive. Parfois, c’est lié aux conditions du stade et à la technologie. Mais on travaille aussi sur ça.

Comment vous préparez-vous pour un match ?