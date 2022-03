Hors-jeu: une marge de 20 centimètres

Il arrive que des situations de hors-jeu soient très compliquées à analyser. On voit ainsi les lignes être très, très proches. « Quand les lignes se touchent, c’est qu’on est incapable de dire s’il y a hors-jeu ou non et, dans ce cas-là, c’est la décision du terrain qui prime », rappelle Frédy Fautrel, le VAR Manager. « Ça veut dire que le VAR n’est pas en capacité de corriger. »

Toutefois, contrairement à ce qu’on peut voir en Angleterre ou en Ligue des champions, les lignes tracées sont plus épaisses. Grosso-modo, elles font 10 cm de large ce qui signifie que si elles ne se touchent pas, on a une marge de 20 centimètres. « Si elles ne se touchent plus, il y a plus de 20 centimètres et là ça devient une erreur évidente. On se laisse une marge d’erreur », commente le VAR Manager.