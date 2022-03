Le futur: bientôt le son?

Petit à petit, le VAR évolue. Mais certains aimeraient que l’assistance vidéo aille encore plus loin, et notamment avec la retransmission des discussions entre l’arbitre et le VAR. Est-ce envisageable ? Pas dans l’immédiat. « Pour le moment, le port de micro n’est pas autorisé et ce n’est pas nous qui décidons », tempère Frédy Fautrel.

Le VAR Manager explique qu’il faut que l’IFAB (l’instance qui dicte les règles) statue sur cette évolution afin de franchir ce pas supplémentaire. Lui se montre en tout cas intéressé par l’idée qui peut permettre de s’ouvrir au public. Cela serait positif. « Je reste persuadé qu’il faut communiquer et être mieux compris. Peut-être que les micros pourront nous aider à y parvenir. »

Toutefois, il ajoute que cette interdiction actuelle a un but bien précis : « Cela sert à protéger nos arbitres car on communique beaucoup avec les joueurs, parfois dans des conditions difficiles. »