Arbitrage: le VAR nous dévoile tous ses secrets (vidéo)

Pendant des années, en regardant ce qui se faisait au rugby ou au hockey, certains ont plaidé pour l’introduction d’une assistance vidéo à l’arbitrage. L’idée avait ses partisans, pour qui cela allait permettre de réduire le nombre d’erreurs et amener plus de justesse et de justice dans le jeu, mais elle avait aussi ses détracteurs, qui estiment que la vidéo dénature le football, hache les matches, et va à l’encontre de l’esprit du jeu en allant chercher trop de précision. Finalement, la FIFA a tranché et a introduit le VAR pour analyser quatre situations : s’il y a bien but ou non ; les situations de penalty ; les cartes rouges directes ; les erreurs d’identité.