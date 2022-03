La Femme: «On va foutre le bordel»

Cela fait plus d’un an que La Femme est dans les starting-blocks. Covid oblige, le groupe originaire de Biarritz a dû repousser la sortie de son troisième album d’un an et attendre une autre année pour remonter sur scène devant un public démasqué, libéré des distances sociales et enfin prêt à plonger tête baissée dans ses pépites pop aux accents punk, yéyé, surf music et new wave 80’s. Pour le public belge, cela se passera à l’Ancienne Belgique ce dimanche 20 mars. Comme le dit la chanson : « Ce soir on va lâcher les chevaux/ Tous les gamins chantent en cœur/ On va foutre le bordel ». Sacha Got, une des deux têtes chercheuses du groupe, nous en dit plus par Zoom.

Comment avez-vous vécu la pandémie ?