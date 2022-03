Accord social chez DPG Media quant à la fermeture de l'imprimerie

Eco Print Center employait 78 personnes, pour la plupart des ouvriers, dont beaucoup ont de longs états de service. Ils auront droit à une indemnité de départ. "C'est un assez bon plan social, surtout maintenant que presque tous les salariés ont trouvé un autre emploi", explique M. Leybaert. Certains dans le même secteur de l'imprimerie (commerciale), mais d'autres dans des secteurs complètement différents, semble-t-il. L'intention des syndicats a toujours été d'éviter les licenciements secs.

Le syndicaliste garde néanmoins un sentiment mitigé par rapport à cette fermeture. À l'époque, l'imprimerie avait opté pour un procédé sans eau, respectueux de l'environnement, mais à l'avenir, les journaux seront à nouveau imprimés à l'ancienne et donc selon un processus plus polluant, selon lui. De plus, le déplacement de l'activité vers la région autour d'Eindhoven signifie également un transport supplémentaire, avec toutes les conséquences associées pour l'environnement, mais aussi pour la collecte de l'information. "A Lokeren, une deuxième édition de Het Laatste Nieuws pouvait être faite en pleine nuit, avec les dernières nouvelles", explique le syndicaliste.