Bruxelles: l'exposition "Frida Kahlo, la vie d'une icône" s'ouvre dans la galerie Horta

Cette biographie virtuelle permettra de découvrir les oeuvres et autoportraits de cette figure majeure de l'art du XXe siècle, le caractère féministe de son engagement militant et sa relation avec la souffrance, aussi bien physique que mentale.

Le public se retrouvera mêlé dans des projections à 360 degrés alliant photographies historiques, films originaux et environnements numériques. Des objets de collection et des musiques nouvellement créées ajouteront au décor immersif. L'exposition offre, par-dessus ce cadre, une expérience de réalité virtuelle, casque sur les yeux, pour marcher dans les pas de l'artiste. "C'est la première fois qu'une exposition sur Frida Kahlo allie art numérique, clichés historiques, projections et installations grand format et expériences de réalité virtuelle", a relevé Beatriz Alvarado, directrice de la Frida Kahlo Corporation. "Frida transcende les époques, les langues et les cultures. Pour la faire découvrir au grand public actuel, il faut la présenter comme le mythe et la figure disruptive qu'elle a été de son vivant dans la culture d'aujourd'hui, et ainsi perpétuer sa légende pour les générations futures".

À travers plusieurs salles, les spectateurs découvriront son enfance, le vécu de son accident tragique et de sa convalescence, ou encore sa vision du costume et de l'esthétique traditionnels mexicains. Ils seront ainsi amenés à appréhender comme elle est parvenue à assumer aussi haut une identité complexe de femme artiste handicapée bisexuelle. "Le défi de cette première biographie immersive consistait à ne rien omettre de la personnalité et du parcours de Frida Kahlo pour offrir une lecture aboutie de sa vie", a expliqué Mario Iacampo, directeur de l'entreprise bruxelloise Exhibition Hub.