Le programme au Standard: après le maintien, du travail jusqu’au 13 mai

Vaincu dimanche dernier dans le derby liégeois, le Standard, en panne de tout, n’est pas encore sauvé. Il le sera officiellement samedi sur le coup de 20h30 si Louvain l’emporte au Pairay face à Seraing, ou dimanche en début de soirée si ses joueurs, sans Moussa Sissako, suspendu, signent un résultat positif à Courtrai. Si c’est le cas, les Rouches boucleront en roue libre la phase classique du championnat par la visite du leader unioniste et un court déplacement à Saint-Trond, le 10 avril. Dans la foulée, ils profiteront de quelques jours de congé avant de reprendre les entraînements, lesquels seront entrecoupés par l’un ou l’autre match amical. Ce programme s’étalera jusqu’au vendredi 13 mai, avant de bénéficier de quatre semaines de vacances, ce qui signifie que la reprise sonnera aux alentours du 10 juin. Un timing jugé idéal, avec une campagne de préparation à la saison 2022-2023 qui s’étalera sur six semaines, ce qui n’avait pas été possible au cours de ces dernières saisons.