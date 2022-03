Guerre en Ukraine: TikTok, arme de (dés)information massive

Dans la guerre en Ukraine, le réseau social chinois est devenu une source d’information précieuse, mais aussi controversée. Entre images inédites, désinformation et stratégie de guerre.

Depuis le début de l’offensive russe en Ukraine, Kristina documente sa vie quotidienne à Kiev sur son compte TikTok. Avec une musique aux accents dramatiques en fond, elle explique son choix de ne pas partir, montre les files devant les pompes à essence, les rayons de supermarchés vides, mais aussi l’élan de solidarité des fermiers, qui continuent de travailler pour nourrir la population. Sur le fil d’actu du réseau social chinois, elle n’est pas la seule à partager sa vision de la guerre en Ukraine. Une autre jeune femme décide ainsi, sur un ton ironique, d’expliquer à sa communauté comment prendre possession d’un tank abandonné. Sur d’autres vidéos, on entend les sirènes, des explosions lointaines. Plus loin, sur le fil du « pour toi » (un algorithme qui offre à chaque internaute une sélection de vidéos personnalisée), on voit des bâtiments partir en fumée, ou même ce qui semble être des attaques diffusées en direct.