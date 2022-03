Guerre en Ukraine: le roi et le Premier ministre à la rencontre des réfugiés au Heyzel (photos)

Le Roi s’est entretenu avec les réfugiés nouvellement enregistrés avant leur départ vers un centre d’accueil ou une famille d’accueil, ainsi qu’avec des travailleurs de la Croix-Rouge et des membres du personnel du bureau de l’immigration et de Fedasil.

Mercredi après-midi, le Roi Philippe et le Premier ministre Alexander De Croo ont visité le nouveau centre d’enregistrement des réfugiés d’Ukraine au Heysel. Le Roi s’est d’abord entretenu avec le Premier Ministre et les directeurs de Fedasil et du Service de l’Immigration, M. Kegels et M. Roosemont, ainsi qu’avec le bourgmestre de Bruxelles, M. Close.

Le Premier ministre De Croo a expliqué cette visite : « Nous tenions à exprimer notre gratitude à tous les membres de Fedasil et du département de l’immigration, aux nombreux bénévoles et interprètes qui ont permis au nouveau centre d’enregistrement de fonctionner si rapidement. Nous voyons ici que nous aidons des personnes en situation difficile avec de très jeunes enfants. Les Ukrainiens avec lesquels j’ai parlé sont heureux que la Belgique les aide et nous entendons dire qu’ils aimeraient travailler le plus rapidement possible. Les gens montrent beaucoup de gratitude. C’est agréable à voir. »