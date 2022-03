Nokere Koerse: Tim Merlier s’impose au sprint et s’offre sa vingtième victoire en carrière (vidéo)

Tim Merlier s’est adjugé la 76e édition de la Nokere Koerse, disputée mercredi sur 189,8 km entre Deinze et Nokere. Le sprinter belge de 29 ans a devancé l’Allemand Max Walscheid et le Belge Arnaud De Lie.

Quatre coureurs ont lancé l’échappée de la Nokere Koerse: le Français Adrien Lagrée (B&B Hotels-KTM), l’Américain Robin Carpenter (Human Powered Health) et les Belges Aaron Verwilst (Sport Vlaanderen-Baloise), Kobe Vanoverschelde (Tarteletto-Isorex) et Gil d’Heygere (Minerva). L’écart du quatuor était de 2 minutes après 50 kilomètres de course. L’avantage des hommes de tête, qui a toujours été maîtrisé par le peloton, a été réduit à néant dans le premier circuit local, après une centaine de kilomètres de course.

Quatre coureurs, Casper van Uden (DSM) et Andreas Goeman (Tarteletto-Isorex), rejoints dans un deuxième temps par Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB) et Luka Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), ont relancé l’offensive à moins de 70 kilomètres du but. Le peloton, conduit essentiellement par les équipes Lotto-Soudal et Alpecin-Fenix, n’a jamais vraiment donné carte blanche aux fuyards, l’avantage n’ayant jamais atteint la minute. Le peloton s’est activé, sous l’action de, notamment, Victor Campenaerts, avant l’entrée du dernier circuit local. Le regroupement général s’est produit à 24 kilomètres de l’arrivée. Les dernières tentatives d’échappées ont été vaines. Le peloton s’est ainsi présenté groupé au pied du Nokereberg, au sommet duquel on a vu émerger le Belge Tim Merlier devant l’Allemand Max Walscheid (Cofidis) et le Belge Arnaud De Lie (Lotto-Soudal).