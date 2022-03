Une idée jaillit, aussitôt recalée: stopper les réacteurs nucléaires en 2025 pour les relancer en 2026

L’heure de décider approche, en principe vendredi en comité ministériel restreint (ou les jours suivants…), alors les idées fusent avant la présumée négociation finale : sortir du nucléaire en 2025 ou bien maintenir des réacteurs en activité ?… Eh bien, certains jugent que l’on pourrait faire les deux à la fois : sortir et rester. Ce n’est pas un gag. En l’occurrence – c’est le quotidien néerlandophone De Tijd qui donnait l’info mercredi –, un scénario, évoqué dans les milieux gouvernementaux, fait état d’un stop nucléaire en 2025, très provisoire, d’un an, le temps d’optimaliser les conditions (techniquement, juridiquement) dans lesquelles Engie, société exploitante (jusqu’à nouvel ordre), pourrait, dès 2026 donc, remettre en route deux réacteurs (sur les sept actuellement en fonction). On construirait deux centrales au gaz pour faire le pont, et sécuriser l’hiver 2025 en termes d’approvisionnement électrique.