Dépendance énergétique: le plan d’action à huit milliards de Tinne Van der Straeten

Après les mesures pour les ménages, la ministre de l’Energie va déposer un plan ambitieux ce vendredi pour verdir notre consommation et diminuer notre dépendance aux énergies fossiles. Au menu : jusqu’à 8 GW d’éolien offshore, une baisse des tarifs du train, un déploiement massif de panneaux solaires, la suppression progressive du chauffage au gaz et au mazout d’ici 2026… Pas sûr qu’il fasse l’unanimité au sein de la Vivaldi.

Ce mardi, le gouvernement a présenté un (troisième) paquet de mesures pour aider les ménages à faire face à la flambée des prix de l’énergie (tarif social, chèque électricité, chèque mazout, baisse de la TVA sur le gaz et l’électricité…). Au total, ce sont plus de trois milliards d’euros qui ont été ou seront reversés aux citoyens ou aux entreprises au cours des six derniers mois, a insisté le Premier ministre, Alexander De Croo (OpenVLD). Des mesures « antidouleur nécessaires », comme les a qualifiées la ministre fédérale de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), qui n’entend cependant pas en rester là, alors que la guerre en Ukraine a soudain exacerbé les enjeux énergétiques pour tous les pays européens qui dépendent en partie du gaz, du pétrole et du charbon russe. Il faut une « solution structurelle pour diminuer notre dépendance aux combustibles fossiles coûteux » et « accélérer la transition énergétique », disait-elle mardi.