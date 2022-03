Nucléaire: vers une prolongation de 10 ans

L’heure de décider approche, et l’issue est connue en substance depuis que les états-majors des partis écologistes ont fait savoir que, vu la guerre en Ukraine et son impact sur le marché du gaz, plus généralement sur l’approvisionnement en énergie à l’avenir, la sortie du nucléaire n’était plus un incontournable pour eux. Tinne Van der Straeten (Groen), ministre de l’Energie, examine les plans A (sortie du nucléaire) et B (maintien) sur un pied d’égalité, mais en réalité, il est surtout question de la prolongation. Une note de travail diffusée en réunion intercabinets le confirme, où elle s’avance clairement. C’est la RTBF qui a donné l’information mercredi soir. La ministre s’y engage à rouvrir les discussions avec Engie, exploitant de nos centrales, en vue de la possible prolongation de Doel 4 et Tihange 3.