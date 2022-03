Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 regagne 3,14% après avoir testé le seuil des 4.100 points

AB InBev (54,02) remontait de 3,41% en compagnie de Ageas (45,47) qui regagnait 4,96%, Galapagos (56,39) progressant de 3,79%, Solvay (94,34) et UCB (101,80) de 3,37% et 1,29%.

Dix-sept de ses éléments étaient en hausse, emmenés par KBC (67,00) qui rebondissait de 6,99% devant Aperam (43,24), arGEN-X (269,80) et Melexis (82,85) qui étaient en hausse de plus de 5% chacune.

Colruyt (36,43) et Elia (129,60) reperdaient par contre 0,44% et 2,34% alors que GBL (93,70) et Ackermans (167,30) progressaient de 3,01% et 1,27%, Sofina (361,40) de 1,40%.

Proximus (17,38) était positive de 0,49% et Telenet (30,54) négative de 0,65% tandis que Orange Belgium (18,70) cédait par ailleurs 0,85%, Bpost (6,32) confirmant un rebond de 3,44%.

ING (9,64) et KBC Ancora (41,02) bondissaient de 6,3% et 5,7%, D'Ieteren (129,10) et Bekaert (35,02) gagnant 6,3% et 4,2% tandis que Barco (19,98) et Agfa-Gevaert (3,35) s'appréciaient de 4% et 4,5%.

Des plus-values de plus de 3% étaient notées en Kinepolis (59,20), Exmar (5,05), EVS (21,10) et Ontex (7,28) ; Greenyard (8,24), Brederode (132,00) et Jensen (29,90) progressant de plus de 4% alors que Azelis (19,56) rebondissait de 5,7%.

DMS Imaging (0,18) et Mithra (14,88) remontaient de 12,5% et 8,9% devant Biotalys (7,20) et Celyad (2,09) qui gagnaient 7,4% et 6,5%, Bone Therapeutics (0,44) et Acacia Pharma (1,22) étant positives de 5% et 2,9%, IBA (18,52) et Advicenne (5,78) de 4,1% et 4,5%.