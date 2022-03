Paris-Roubaix: un parcours quasi-inchangé pour la «reine des classiques»

Le 16 avril, Paris-Roubaix Femmes, lancée l’année dernière, affichera un parcours de 124,7 kilomètres (29,2 km de pavés) entre Denain et Roubaix.

Jadis surnommée la Pascale, la «reine des classiques» renouera avec cette ancienne appellation puisqu’elle se disputera le jour de Pâques. Avec l’accord des organisateurs de l’Amstel Gold Race, qui ont accepté de venir une semaine plus tôt au calendrier, sa date a été décalée d’une semaine afin de ne pas coïncider avec le premier tour de l’élection présidentielle.

L’Enfer du Nord n’avait plus été organisé en avril depuis l’édition 2019, remportée par Philippe Gilbert. Annulée à cause du coronavirus en 2020, la classique nordiste s’était déroulée en octobre l’année dernière et avait été remportée par l’Italien Sonny Colbrelli.