Egalité des chances: au Parlement, les femmes retrouvent de la voix

Il paraît que la Chambre des représentants doit servir de miroir de la société. Sur la parité, on y est presque. Du moins si on en croit une étude réalisée par un ancien de l’ULB et de la Fondation Roi Baudouin, Robin Devooght, spécialiste data qui s’est fait une spécialité du comptage du temps de parole des élus. Après avoir mené la même étude au parlement wallon, il a ausculté les séances plénières de la Chambre des représentants.