Sortie du nucléaire: «La sécurité d’approvisionnement est plus critique que jamais», selon la Febeg

Si le gouvernement fédéral décidait de prolonger 2 GW de capacités nucléaires, il devrait lancer sans délai une procédure d’urgence auprès de la Commission Européenne afin qu’elle revalide le marché de capacité belge (CRM) en tenant compte des évolutions du paysage énergétique européen, plaide mercredi la fédération des producteurs d’électricité (Febeg) dans un communiqué.

« La guerre en Ukraine et l’indisponibilité partielle actuelle du parc nucléaire français démontrent que disposer de suffisamment de production locale et pilotable pour garantir la sécurité d’approvisionnement est plus critique que jamais », souligne la Febeg, qui réclame de la clarté.