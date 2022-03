Le forfait d’Alaphilippe, malade, profite à Jakobsen

Nous l’avions pourtant quitté dans la zone d’interviews de San Benedetto del Tronto, théâtre de la dernière étape de Tirreno-Adriatico où l’équipe Quick Step chercha la victoire au sprint avec Mark Cavendish, en bonne santé. En apparence en tout cas, car comme tous les concurrents, le froid particulièrement glaçant cette année l’avait accablé.

« Je suis content que cela soit fini et surtout d’avoir terminé », avoua Julian Alaphilippe. « Je suis surtout ravi d’avoir accumulé des kilomètres dans une course qui n’a cessé d’être animée, de haut niveau. C’est bien pour moi d’être allé me faire mal dans l’étape du Monte Carpegna. J’y allais pour l’étape mais aussi pour Remco (Evenepoel) et, au final, on n’a rien obtenu. J’espère que tout ce travail paiera pour Milan-Sanremo. »