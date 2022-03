Il y a une semaine, ils fuyaient la guerre: les premiers enfants ukrainiens arrivent dans nos écoles

Assis au fond de la classe, Daniel passe presque inaperçu parmi ses camarades de classe. Pourtant, il y a quelques jours encore, le petit garçon se trouvait à plus de 2.000 kilomètres de Bruxelles, tentant d’échapper à la guerre avec sa maman et son frère. « Je vais installer un œuf de forme ovale devant chacun d’entre vous et vous allez pouvoir le décorer », expose Madame Christine, institutrice à l’école communale Van Meyel de Woluwe-Saint-Pierre. « Les filles, vous montrez à Daniel comment faire. » L’enseignante de 2e maternelle vient en renfort en joignant le geste à la parole.